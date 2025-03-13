شكرا لقرائتكم خبر عن بيلاروسيا تتعهد بتقديم تقنيات تعدين متطورة إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهدت الحكومة البيلاروسية بتقديم تقنيات التعدين الأكثر تطورا إلى ليبيَا إلى جانب تقنيات أخرى مطورة في مجال الزراعة والصناعة وذلك خلال زيارة أجراها وفد بيلاروسي إلى بنغازي برئاسة نائب رئيس الوزراء فيكتور كارانكيفيتش.

وقال كارانكيفيتش - في تصريحات أوردها تليفزيون "الوَسَط" الليبي الأربعاء: - :" نعمل على تحديد مناطق العمل والأهداف الرئيسية التي يجب تحقيقها بشكل سريع في مجالات التعدين والزراعة والغذاء والأمن والتدريب والاستجابة للطوارئ وغيرها".

وأضاف: كما نعمل على تحديد ما ينبغي تضمينه في خارطة طريق للتعاون في المستقبل، وتسمية المنظمات المسئولة عن تنفيذ تلك المهام. سنعمل بجد على مدار الأسابيع المقبلة لوضع خوارزميات العمل، وقد نعمل أيضًا من خلال عقود محتملة".

وشهدت الزيارة توقيع مذكرات تفاهم شملت قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والصناعة والصحة والاستكشاف الجيولوجي والتعليم والتنمية البشرية.

وتفاهم الطرفان على التعاون في المجال الأمني والحفاظ على النظام العام والوقاية من الكوارث الطبيعية عبر تبادل أفضل الخبرات في مجال الوقاية من الكوارث، والاستجابة لحالات الطوارئ، والتدريب، وتوريد المُعِدَّات.

كما اتفق الجانبان الليبي والبيلاروسي على إنشاء مجموعة اتصال مشتركة لتنسيق التعاون ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.