شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينيين خلال اقتحام مستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب فلسطينيون، بينهم امرأة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس.



وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفسطينية "وفا" - إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة لامرأة (45 عاما) بقنبلة صوت فى القدم، و3 حالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال لمقام يوسف.



كما اقتحمت سيارات الاحتلال العسكرية معززة بجرافة المنطقة الشرقية، من حواحز حوارة وعورتا وبيت فوريك، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، وسط إغلاق لعدد من الطرق بالسواتر الترابية وإطلاق كثيف لقنابل الغاز السام.



وفى سياق متصل، أصيب عشرات الفلسطينيين عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم العروب شمال الخليل، وقرية الربحية جنوبا.