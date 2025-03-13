الخليج اليوم .. الحوثي يعلن استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت جماعة الحوثي، مساء الثلاثاء، استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، وفق بيان تراجعت فيه ضمنيا عن قرارها السابق الذي كان يشمل كافة الشحنات متعددة الجنسية المتجهة إلى موانئ إسرائيل.

وقال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي، في بيان، إنهم قرروا "استئناف حظر إبحار كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بـالبحرين الأحمرِ والعربي، وكذلك باب المندبِ وخليج عدن"، مؤكداً أن سريان هذا الحظر يبدأ من ساعةِ إعلان هذا البيان.

وأضاف "إن أي سفينة إسرائيليةٍ تحاولُ كسر هذا الحظرِ سوفَ تتعرض للاستهدافِ في منطقة العملياتِ المعلنِ عنها".

وأشار إلى أن هذا الحظر يستمر حتى إعادة فتحِ المعابر إلى قطاعِ غزة ودخولِ المساعدات والاحتياجات من الغذاءِ والدواءِ، بحسب البيان.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، وصف استئناف الهجمات الإرهابية الحوثية التي تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر، باب المندب، وخليج عدن، بـ"الخطوة التصعيدية الخطيرة".

وأوضح الإرياني أن هذه التهديدات التي تتزامن مع تصعيد عسكري واسع في المنطقة، تكشف بوضوح أن إيران ماضية في مخططها لزعزعة الأمن الإقليمي والدولي عبر أذرعها المسلحة، مستغلة الأوضاع في قطاع "غزة" كذريعة للتصعيد وتحقيق مكاسب استراتيجية، وأن التهديد الإيراني للملاحة الدولية لم ينته بل يتجدد بأدوات مختلفة.

وأشار إلى أن هذه التطورات ليست مجرد مصادفة، بل هي أحد مخرجات اللقاءات السرية التي عقدت مؤخرا في العاصمة اللبنانية بيروت، وجمعت قيادات من الحرس الثوري الإيراني مع ممثلي أذرعه في المنطقة، بما في ذلك ميليشيا الحوثي، وحزب الله اللبناني، وميليشيا الحشد الشعبي العراقي، لوضع خطط واضحة لتصعيد التوتر الإقليمي عبر تكثيف الهجمات على المصالح الدولية في المنطقة، وفتح عدة جبهات في وقت واحد، ومحاولة توسيع رقعة سيطرتها في اليمن.