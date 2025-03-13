شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: البنتاجون يضع خططا لانسحاب محتمل من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وكالة رويترز عن مسئولين أمريكيين أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بدأت إعداد خطط لانسحاب محتمل من سوريا فى حال صدور أمر بذلك.

وأفاد مسئول فى البنتاجون بأن قائد القيادة الوسطى الأميركية لعب دورا فى دفع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى التوصل لاتفاق مع حكومة دمشق.

وقال مسئول حكومى سورى إن الرئاسة ستعمل على حل القضايا المعلقة بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا.

والشهر الماضي، نقلت قناة "إن بى سى نيوز" عن مسؤولَين أمريكيين قولهما إن الإدارة الأمريكية تعمل على وضع خطط لسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا.

وأضاف التقرير أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومسئولين مقربين منه أبدوا فى الآونة الأخيرة اهتمامهم بسحب القوات الأمريكية من سوريا، مما دفع مسؤولى البنتاجون إلى البدء فى وضع خطط للانسحاب الكامل.

يُذكر أن ترامب حاول سحب جميع القوات من سوريا عام 2018 خلال فترة ولايته الأولى، مما دفع وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس إلى الاستقالة.