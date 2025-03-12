شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإماراتي يبحث مع ولي عهد البحرين في أبوظبي تعزيز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي يزور أبوظبي حاليا، العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تعزيز تعاونهما بما يحقق الخير والنماء شعبي البلدين.



ونقل ولي عهد البحرين - بحسب ووكالة الأنباء الإماراتية - إلى رئيس الإمارات تهنئة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين بمناسبة شهر رمضان المبارك، فيما تمنى رئيس الإمارات للبحرين وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.