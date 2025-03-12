شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الكويتي يستعرض جاهزية إحدى القوات بالمنطقة الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة في الكويت الشيخ عبد الله علي عبد الله الصباح، جاهزية واستعداد قوة (واجب مبارك)، بالمنطقة الشمالية، يرافقه نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار قادة الجيش.



وأشاد الوزير الكويتي - في كلمة للقوة، بحسب بيان لوزارة الدفاع الكويتية؛ أذاعته وكالة الأنباء الرسمية (كونا) اليوم /الأربعاء/ - بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها رجال القوات المسلحة الكويتية، مؤكدا فخره واعتزازه بما يبذلونه من جهود دؤوبة وتضحيات عظيمة في سبيل حماية الوطن وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.



واستمع الشيخ عبد الله الصباح إلى إيجاز من "آمر قوة الواجب" عرض من خلالها الاستعداد والجاهزية للقوة، كما شارك منتسبي القوة مأدبة الإفطار في أجواء رمضانية.