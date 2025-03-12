شكرا لقرائتكم خبر عن خير رمضان في الحرم.. وجبة إفطار و500 ريال سعودي والان مع تفاصيل الخبر

شهر رمضان الكريم في الحرم المكي له مذاق خاص وفضل عظيم، وأداء العبادات فيه تضاعف الحسنات وتُغفر الذنوب وفيه يحرص المسلمون من شتى بقاع الأرض على أداء العمرة في هذه الأيام المباركة لما لها من فضل عظيم في هذا الشهر الكريم.

كما تعتبر وجبات الإفطار المقدمة في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك من أبرز مظاهر الخير والتكافل الاجتماعي وعادة حسنة تعكس روح التكافل والتضامن في الإسلام، حيث يتشارك المسلمون من مختلف أنحاء العالم وجبة الإفطار في جو من الألفة والمحبة.

لكن الجديد هذا العام هو إضافة مبلغ خمسمائة ريال رسعودي (500 ريال) داخل حقيبة وجبة الإفطار، التى تشمل بعض التمور والزبادي ومواد غذائية أخرى، وهو ما أظهره أحد المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، في مقطع فيديو انتشر بقوة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة تظهر حقيبة الوجبة بالإضافة للمبالغ المالية الكبيرة التي أحدثت حالة من الفرحة بين ضيوف الرحمن.

ويشهد المسجد الحرام مع حلول شهر رمضان المبارك حضوراً كثيفاً من المعتمرين والزوار، وسط إجراءاتٍ تنظيمية تضمن راحة المعتمرين والمصلين خلال الشهر الفضيل.

وقدمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 4,879,682 وجبة إفطار صائم لضيوف الرحمن، في الحرمين الشريفين وبلغ معدل استهلاك مياه زمزم المبارك 8,393 مترًا مكعبًا، فيما نقلت 1,196 طنًا من النفايات؛ لضمان بيئة نظيفة وآمنة للمصلين والزوار خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.