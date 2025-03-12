شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الإسرائيلية تقتحم 3 قرى في نابلس وسلفيت بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم /الأربعاء/، قريتي "بورين" جنوب نابلس، و"سالم" شرقا، وقرية "حارس، غرب سلفيت، بالضفة الغربية.



ففي نابلس، اقتحمت القوات الإسرائيلية، مساءً، قريتي بورين جنوب نابلس، وسالم شرقا، حيث اقتحمت آليات احتلالية وجنود مشاة أحياء عدة من القريتين، وقاموا بتفتيش مركبة في قرية بورين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



وجنوب نابلس، جرف مستوطنون اليوم مساحات من أراضي الفلسطينيين جنوب قرية قريوت جنوب نابلس، بعدما شرعت جرافة تابعة لمستوطنين وسط حماية من قوات الاحتلال، بجرف أراضي الفلسطينيين في منطقة "الطنطور" القريبة من منازل المواطنين جنوب قريوت، بهدف الاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستعماري.



وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال قرية "حارس"، وانتشرت في شوارعها، وسط إطلاق قنابل الصوت.

وتتعرض القرية لاقتحامات واعتداءات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين.