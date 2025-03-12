شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت يتسلم رسالة خطية من نظيره الإيراني بشأن تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، اليوم /الأربعاء/، رسالة خطية من وزير الشئون الخارجية الإيرانية الدكتور عباس عراقجي؛ تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين، وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الكويتي، سفير إيران لدى الكويت محمد توتونجي في ديوان عام وزارة الخارجية. بحسب وكالة الأنباء الكويتية.