شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيين: دخول قرار حظر ملاحة سفن الاحتلال فى البحر الأحمر حيز التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الملك الحوثى ، إنه سيتم استهداف أي سفينة إسرائيلية تعبر منطقة العمليات المعلنة ، مؤكدا أن قرار حظر ملاحة سفن العدو فى البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي دخل حيز التنفيذ.

أضاف "منع العدو إدخال المساعدات لغزة وإغلاق المعابر يهدف لتجويع الشعب الفلسطيني في القطاع".

وأشادت "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين" بقرار القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، استئناف عملياتها ضد السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن.

وقالت الحركة في بيانها: "نشيد بالبيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية الذي أعلنت فيه استئناف عملياتها ضد سفن الكيان الصهيوني في البحرين الأحمر والعربي، في خطوة جريئة تهدف للضغط على الكيان ورعاته من أجل إعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر".

وأضافت "إننا نرحب بهذا الموقف الشجاع الذي يعبر عن أصالة الشعب اليمني وشجاعته في نصرة أهلنا في قطاع غزة ودعمه لقضية شعبنا الفلسطيني ومقاومته، ويؤكد وحدة الموقف ضد الاحتلال والظلم".

وأفادت "الجهاد الإسلامي" بأن الشعب اليمني أثبت من خلال هذا الإعلان التزامه الثابت بدعم الشعب الفلسطيني ومساندة مقاومته في وجه العدوان المستمر.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية من البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن.

وقال المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع: "في إطار الإسناد والانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء وبعد انتهاء المدة المحددة للمهلة التي منحها السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي للوسطاء لدفع العدو الإسرائيلي والضغط عليه لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ونظرا لعدم تمكنِ الوسطاء من تحقيق ذلك فإنها تعلن استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بـالبحرين الأحمر والعربي وكذلك باب المندب وخليج عدن".

وأضاف سريع: "يبدأ سريان هذا الحظر من ساعة إعلان هذا البيان".

وشدد على أن "أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلن عنها".

وأكد أن هذا الحظر "يستمر حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعداتِ والاحتياجات من الغذاء والدواء".

إلى ذلك، أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصدر في جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) بأن الولايات المتحدة وجهت ضربة لمواقع على الأراضي اليمنية يوم الثلاثاء، لأول مرة منذ يناير 2025.

وأشار المصدر لـ"تاس" إلى أن طائرات أمريكية قصفت مواقع عسكرية للحوثيين في محافظة الحديدة، موضحا أن الضربة استهدفت مستودعات للأسلحة ومعدات لتوجيه الطائرات المسيرة في القاعدة البحرية في الكثيب بالقرب من ميناء الحديدة.