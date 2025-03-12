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تصاعد الإجرام من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين بالضفة بنسبة 30%

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تصاعد الإجرام من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين بالضفة بنسبة 30%

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القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولون عسكريون إسرائيليون عن تصاعد ملحوظ في حالات العنف والإجرام التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.


وأوضح المسئولون - حسبما أوردت قناة i24 الإسرائيلية - أن هذه القضية لا تُعالج بالجدية المطلوبة سواء من قبل الوحدات العسكرية أو الشرطة العسكرية الإسرائيلية، وأشاروا إلى أن العام الجاري شهد زيادة بنسبة 30% في جرائم المستوطنين في الضفة الغربية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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