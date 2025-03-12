شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد الإجرام من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين بالضفة بنسبة 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولون عسكريون إسرائيليون عن تصاعد ملحوظ في حالات العنف والإجرام التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.



وأوضح المسئولون - حسبما أوردت قناة i24 الإسرائيلية - أن هذه القضية لا تُعالج بالجدية المطلوبة سواء من قبل الوحدات العسكرية أو الشرطة العسكرية الإسرائيلية، وأشاروا إلى أن العام الجاري شهد زيادة بنسبة 30% في جرائم المستوطنين في الضفة الغربية.