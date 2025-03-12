شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تسترد عضويتها فى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" استرداد سوريا عضويتها الكاملة في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع افتراضي جمع المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا الدكتور أنس حج زيدان، مع ممثلين عن الإيسيسكو، بما في ذلك الدكتور ويبير ندورو مدير مركز التراث في العالم الإسلامي، والخبراء بلال الشابي ومحمد العبسي، بالإضافة إلى المهندسة لينا قطيفان مديرة مواقع التراث العالمي في المديرية العامة للآثار والمتاحف.

وأكد بلال الشابي وهو خبير برامج في الإيسيسكو أهمية عودة سوريا إلى المنظمة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المنظمة بدعم الدول الأعضاء في حماية تراثها الثقافي والعلمي.

ولفت الشابي إلى أن بعثة تقنية ستزور سوريا قريبًا للاطلاع على عدد من المواقع الأثرية والمتاحف السورية لوضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى دعم جهود الحفاظ على التراث الثقافي السوري، لتقييم الاحتياجات الفنية واللوجستية لمديرية الآثار والمتاحف، بهدف تعزيز قدراتها في مجالات الحفاظ على التراث وإدارة المتاحف.

من جهته، رحب الدكتور أنس حج زيدان بهذه الخطوة، معتبراً أن عودة سوريا إلى الإيسيسكو ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات التراث والثقافة، وأن زيارة البعثة التقنية ستسهم في دعم الجهود المبذولة للحفاظ على التراث السوري، وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد نتيجة الحرب.