شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر أممي: الأراضي الفلسطينية تشهد أسرع حملة تجويع في التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

حذر المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري من استخدام الغذاء كسلاح حرب مؤكدا أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد أسرع حملة تجويع في التاريخ الحديث مضيفا “كل دولة كبرى أو قوية وكل دولة عضو دائم في مجلس الأمن، تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر التجويع كسلاح مشددا من أنه إذا لم يتم تغيير النظم الغذائية اليوم، "فسنرى استخدام الغذاء كسلاح حرب بشكل متزايد في المستقبل".

ولفت المقرر الأممي إلى أن الجوع ليس نتاجا لأسباب طبيعية، مضيفا: "على مدى المائة عام الماضية، نعلم يقينا أن الجوع هو دائما نتيجة لفشل سياسي أو عيوب مؤسسية مشيرا الي انه أيضا في السودان، يواجه أكبر عدد من الناس في التاريخ الحديث الجوع والمجاعة".

وقال المقرر الأممي إن الأنظمة الغذائية في عدد من دول العالم تزيد من خطر تعرضها للجوع والمجاعة لافتا الي إن النظم الغذائية ليست مصممة لخدمة الناس جاء خلال تقديم تقريره الذي حمل عنوان "الحق في الغذاء، والتمويل، وخطط العمل الوطنية"، أمام الدورة العادية الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

وقال المقرر الأممي إنه عندما انتهى وباء كوفيد-19 لم تتعلم الحكومات الدروس السليمة أثناء الوباء، حيث نفذت آنذاك تدابير مؤقتة خففت إلى حد ما من حدة الجوع، لكن "بدلا من تحويل هذه البرامج إلى سياسات دائمة، أنهت الحكومات هذه البرامج التي جعلت أزمة الغذاء أسوأ".