شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق: الحفاظ على الأمن والأستقرار بالبلاد أمر فى غاية الأهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الجمهورية العراقى عبد اللطيف جمال رشيد "إن تركيزنا واهتمامنا ينصب في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالعراق وهو أمر فى غاية الأهمية.

وأضاف رشيد في مقابلة مع صحيفة "الواشنطن تايمز" نقلتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الأربعاء: نحن نحترم جميع جيراننا، ولدينا علاقات طيبة معهم، ومع جميع الدول الإقليمية. ونتبادل يومياً الزيارات، والوفود من الدول الأوروبية ومن بلدان أبعد من الدول الأوروبية - ومن الدول الآسيوية، ومن الدول العربية ومن دول الشرق الأوسط، كل هؤلاء يأتون إلى العراق ونحن نرسل وفوداً إلى هذه الدول. لقد انتهى زمن الصراعات.

وأوضح لقد اتخذنا إجراءات جيدة داخل العراق، على سبيل المثال، العلاقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية جيدة، وهناك تبادل لوجهات النظر وتبادل للوفود والزيارات بشكل يومي تقريبا، إضافة إلى ذلك، ركزنا على تحسين الخدمات، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتحسين جميع هذه الخدمات.

وأكد رشيد اننا نواجه تحديات فقد بلغ عدد السكان، وفقاً للتعداد السكاني الأخير في العراق، (46) مليون نسمة. ومن بين هؤلاء الـ ( 46)مليونا، 60% ولدوا بعد عام 2003. ولدينا عدد كبير من الخريجين، ربما أكثر من أي دولة أخرى؛ وذلك بسبب عدد الجامعات والحياة الأكاديمية التي لدينا.

تابع أعتقد أننا يمكن أن نؤدي دوراً مهماً في المنطقة، فقد سعينا إلى تقريب وجهات النظر بين إيران و السعودية وإعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، مما أفاد الجميع. كما قدمنا بعض المقترحات للأردن ودول أخرى.

وأوضح أن سوريا بلد مستقل ولديها إدارة جديدة أو حكام جدد، ونأمل أن تعكس الحكومة السورية إرادة الشعب السوري، سواء من خلال الانتخابات أو من خلال الخطوات الديمقراطية التي يتعين اتخاذها، وينبغي لهم أن يحاولوا استيعاب كافة قطاعات المجتمع، حتى لا يشعر أحد بأنه قد تم تهميشه أو عدم معاملته كمواطن عادي، وأن يتم معاملة الجميع على قدم المساواة.

وختم " نشجع الرئيس الأمريكي على تنفيذ ما وعد به من أجل الحفاظ على السلام في العالم، وهو أمر لا يمكن أن يكون سهلاً دون إنهاء الحروب والصراعات سيما في منطقتنا.