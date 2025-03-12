شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يتصدى لهجوم بالطائرات المسيرة على الولاية الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وسائل إعلام محلية، عن تمكن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، من التصدي لهجوم بالطائرات المسيرة، شنته ميليشيا الدعم السريع على مدينتي الدبة ودنقلا في الولاية الشمالية.

وكشف شهود عيان، عن تصدى الجيش السوداني لهجوم بطائرات مسيرة استهدفت مدينتي الدبة ودنقلا في الولاية الشمالية، باستخدام المضادات الأرضية، إذ أطلقت المضادات نيرانها بكثافة لإسقاط الطائرات المسيرة ومنعها من الوصول إلى أهدافها.

وتواصل الدعم السريع استهداف الولاية الشمالية، بالطائرات المسيرة، بشكل مستمر وممنهج، في الوقت نفسه الذى يواصل فيه الجيش السودانى، التصعيد وتحقيق انتصارات على الدعم السريع في عدة محاور، أبرزهم في العاصمة الخرطوم.

