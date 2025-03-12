شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء السودان توثق 4 حالات اغتصاب جنوب الخرطوم على يد الدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، عن توثيقها لأربع حالات اغتصاب لفتيات في منطقة الديوم الشرقية جنوب الخرطوم، ارتكبتها عناصر تابعة لميليشيا الدعم السريع.

ومن جهتها قالت أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، أن اللجنة وثقت أربع حالات اغتصاب، بينهن فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وأضافت أن اللجنة تعمل على نقل الضحايا إلى موقع قريب لتلقي العلاج وفق البروتوكولات الطبية، وأشارت في حديثها أن المنطقة تعانى من أوضاع مأساوية، نتيجة الانفلات الأمني، مشددة على وضوع انتهاكات عديدة تشمل القتل والاغتصاب والاختطاف.

في نفس الوقت، تواصل قوات سلاح المدرعات التابعة للجيش انتشارها في أحياء جنوب الخرطوم، حيث استعادت بعضها، خاصة منطقة الرميلة، بالتزامن مع استعادة معظم مناطق الخرطوم بحري.

كانت لجان مقاومة الديوم الشرقية تحدثت السبت الماضي، قد أكدت قيام عناصر من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة السودانية، بإجلاء عدد كبير من سكان بعض أحياء المنطقة ليلًا، عقب حملات قمع نفذتها عناصر من الدعم السريع.

