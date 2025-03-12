شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى السعودى يواصل أعماله في العاصمة المقدسة لضمان سلامة المعتمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المدير العام للدفاع المدنى السعودى، اللواء حمود الفرج، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع المدنى السعودى تواصل مهامها وأعمالها فى العاصمة المقدسة والمدينة المنورة وكل ما يتعلق بسلامة وحماية الأرواح، وتعتبر سلامة ضيوف الرحمن أولوية قصوى.

وقال الفرج فى تصريحات لقناة "الإخبارية السعودية"، خلال تفقده جاهزية الدفاع المدني لتنفيذ الخطط المتعلقة بسلامة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان :"إن الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة يواصل تقديم أعماله لضمان سلامة المعتمرين من خلال الوقوف علي الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات والعمل علي تنفيذها، كما تقوم المديرية العامة للدفاع المدني على الجانب الإشرافي والوقائي قبل شهر رمضان".

وأضاف أن هناك انتشارا لقوات الدفاع المدني فور وصول ضيوف الرحمن للمملكة فى منافذ الحدود والطرق بتواجد قوات دعم الحرم، بالإضافة إلى فرق التدخل السريع.

وشملت جولة المدير العام للدفاع المدني السعودي، تفقد فرق الإشراف الوقائي وقوات دعم الحرم وقوات الإسناد البشري والآلي بالإضافة إلى مركز التحكم والتوجيه وأنظمة المراقبة لتحقيق بيئة آمنة تضمن سلامة ضيوف الرحمن، كما تضمنت الجولة فرق التدخل السريع والمراكز الموسمية بالعاصمة المقدسة إلى جانب أعمال متطوعي الدفاع المدني فى ساحات الحرم المكى الشريف.