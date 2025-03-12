شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عدداً من المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية، وسط تشديدات من قوات الاحتلال عند بوابات المسجد، وفي محيط البلدة القديمة.

من ناحية أخرى ، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب وأصابته في قدمه، قرب بوابة حديدية نصبتها شرق البلدة.

كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، حاجزا عسكريا عند المدخل الشرقي لبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم (جنوب الضفة الغربية) .

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تقوم بتفتيش المركبات، والتدقيق في هويات المواطنين، واعاقة مرورهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أغلق المدخل الشرقي للبلدة بالبوابة الحديدية منذ السابع من أكتوبر عام 2023، وفتحه منذ 10 أيام لساعات معدودة.