شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يدمر البنية التحتية ويفجر المنازل فى جنين وقلقيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دمرت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الاربعاء، البنية التحتية فى بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية .

وقالت مصادر فلسطينية إن جرافات الاحتلال دمرت الشوارع في البلدة، حتى منطقة دوار القدس، وشارع المقاهي، وجرفت عدداً من بسطات المواطنين هناك،وسط اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، كما دمرت الجرافات العسكرية خط المياه الرئيس المغذي للبلدة.. فيما يتواصل مداهمة منازل في البلدة وتفتيشها.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الدفع بتعزيزاته العسكرية الى بلدة قباطية من حاجز دوتان العسكري، وسط اندلاع مواجهات .

ويدخل عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين يومه الـ 51، مخلفا 34 شهيدا، وعشرات الاصابات والجرحى .

فى سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي برفقة هندسة المتفجرات، وانتشرت بمنطقة صوفين بشارع "22"، وحاصرت منطقة الكلية الإسلامية وفجرت أجزاء من منزل عائلة الشهيد علي محمود خليل، الذي يتكون من طابقين على مساحة ما لا يقل عن 150 مترا مربعا.

وأفاد شهود عيان أن الاحتلال أجبر مواطني المنطقة على إخلاء منازلهم الى حين الانتهاء من الحفريات، ثم قام بتفجير أجزاء من المنزل .

واستشهد "علي خليل" في شهر اغسطس من العام الماضي بعملية قصف نفذها طيران الاحتلال على مركبة على طريق زيتا- عتيل شمال طولكرم، ما أدى الى استشهاده.