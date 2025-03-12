شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: الاحتلال الإسرائيلى يتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمي باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، الأربعاء، تنصل الاحتلال الاسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار، موضحا أن ذلك يتناقض مع الإرادة الدولية وجهود كل الوسطاء لتثبيت الاتفاق وإنهاء الحرب .

وكشفت المتحدث باسم حماس عن تقديم الحركة مرونة وتعاملت بإيجابية في مختلف محطات التفاوض، لإلزام الاحتلال بالاتفاق وإنجاز مطالب الشعب الفلسطيني.

واوضحت حماس، انها تنتظر خطوات جديدة من مفاوضات الدوحة للمضي نحو تطبيق المرحلة الثانية واستئناف إدخال المساعدات وضمان إنهاء الحرب.