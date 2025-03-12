شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: نقص حاد فى الإمدادات الطبية فى ولاية شمال دارفور بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من النقص الحاد فى الإمدادات الطبية فى ولاية شمال دارفور بالسودان . مشيرا إلى أن الوضع الصحى بات مزرياُ وخاصة فى الفاشر عاصمة الولاية ومخيمات النازحين فى المناطق المحيطة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المكتب الأممي أن الأعمال العدائية المستمرة قد تسببت في موجات من النزوح، مما أدى إلى إرهاق نظام الرعاية الصحية الهش بالفعل والذي يكافح لتلبية حتى الاحتياجات الأساسية للناس، محذراً من أن أكثر من 200 منشأة صحية في الفاشر لا تعمل، وأن هناك نقصا حادا في الموظفين الطبيين والأدوية الأساسية والإمدادات المنقذة للحياة.

وقال مكتب (أوتشا) إن الشركاء الإنسانيين يحاولون توفير الإمدادات الطبية، لكن جهودهم لتقديمها لا تزال معوقة بسبب انعدام الأمن وقيود الوصول.

وذكرت منظمة الصحة العالمية بأنه في مختلف المناطق المتضررة من النزاع في السودان، فإن أكثر من 70 في المائة من المستشفيات والمرافق الصحية لم تعد تعمل، مما ترك الملايين بدون رعاية صحية.

ودعا مكتب (أوتشا) مجددا إلى ضمان الوصول الإنساني الآمن والمستدام وفي الوقت المناسب للوصول إلى الأشخاص المحتاجين للدعم المنقذ للحياة، مشددا على ضرورة حماية المدنيين، وتلبية الاحتياجات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.

