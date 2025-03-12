شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وفرنسا تبحثان الوضع فى الساحة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، مع وزير أوروبا والشئون الخارجية في فرنسا جان نويل بارو، مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة والأوضاع في المنطقة وتداعياتها الإنسانية، بالإضافة إلى جهود البلدين لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم بما يلبي تطلعات الشعوب في التنمية والرخاء.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه جرى أيضا بحث العلاقات الإستراتيجية بين الإمارات وفرنسا وإمكانات تطويرها وتنميتها في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذلك الثقافية، فضلا عن التعاون في مجالات المناخ والتكنولوجيا المتقدمة.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مشيدا بما تشهده مسارات التعاون المشترك من نمو وتطور مستمر في مختلف المجالات الحيوية التي تدعم رؤى البلدين لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.