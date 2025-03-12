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السعودية والولايات المتحدة تبحثان سبل تعزيز التعاون الدفاعي

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السعودية والولايات المتحدة تبحثان سبل تعزيز التعاون الدفاعي

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القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي، في اتصال هاتفي، من وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، التعاون الإستراتيجي بين وزارتي الدفاع للبلدين الصديقين وسبل تعزيزه.

وناقش الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة تجاهها بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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