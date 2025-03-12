شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والولايات المتحدة تبحثان سبل تعزيز التعاون الدفاعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي، في اتصال هاتفي، من وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، التعاون الإستراتيجي بين وزارتي الدفاع للبلدين الصديقين وسبل تعزيزه.

وناقش الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة تجاهها بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.