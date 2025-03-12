شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات إسرائيلية لبنانية برعاية أمريكية لحل القضايا العالقة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط مورجن أورتيجاس، أن الولايات المتحدة ستجمع لبنان وإسرائيل في محادثات من أجل حل عدة قضايا عالقة بين البلدين دبلوماسيا.



وقالت أورتيجاس ، في بيان أذاعته قناة "الحرة الأمريكية" الثلاثاء/ ،إن "هذه القضايا هي إطلاق سراح سجناء لبنانيين والنقاط الخلافية المتبقية على الخط الأزرق إضافة إلى المواقع الإسرائيلية الخمسة التي أبقت إسرائيل سيطرتها عليها في لبنان".



وأضافت أن المحادثات العسكرية اختتمت في الناقورة وتم الإفراج عن خمسة سجناء لبنانيين من قبل إسرائيل وعادوا إلى لبنان، مؤكدة أن كل الأطراف المعنية تبقى ملتزمة بالحفاظ على اتفاق وقف النار وتطبيق كل شروطه بشكل تام.



وتابعت أورتيجاس: "نتطلع إلى عقد مجموعات العمل التي يرأسها دبلوماسيون بشكل سريع لحل القضايا العالقة إلى جانب شركائنا الدوليين".