شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام في اللاذقية يتسلم كمية من الأسلحة بعد اتفاق مسبق مع وجهاء حي الدعتور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة أنباء "سانا" السورية بتسلم كمية من الأسلحة المتنوعة، نتيجة لاتفاق مسبق مع وجهاء حي الدعتور في محافظة اللاذقية، في إطار حصر السلاح بيد الدولة فقط.

وجاء في بيان للوكالة: "إدارة الأمن العام تتسلم كمية من الأسلحة المتنوعة، نتيجة لاتفاق مسبق مع وجهاء حي الدعتور في محافظة اللاذقية، يقضي بحصر تواجد السلاح بيد الدولة فقط، مما يسهم في توطيد الأمن وإرساء الاستقرار".

وفي سياق متصل بمحافظة اللاذقية، تفقد وزير الداخلية السوري علي كدة، قسم الشرطة في مدينة جبلة، لتقييم الأضرار، بعد هجمات فلول النظام البائد، والتعرف ميدانيا على الحالة الأمنية ومدى قدرة وجاهزية القسم لمواجهة كافة المواقف الأمنية.

إلى ذلك، شهد حي الشيخ ضاهر احتفالية جماهيرية "تأكيدا على التمسك بالوحدة الوطنية، ودعما لجهود الأمن العام وقوات وزارة الدفاع في محاربة فلول النظام البائد"، حسب "سانا".