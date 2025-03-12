شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص صوب منازل الفلسطينيين شرق نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، الرصاص الحي صوب منازل المواطنين في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.



وذكرت مصادر فلسطينية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فوريك وسط إطلاق للرصاص الحي بشكل عشوائي تجاه المنازل، ما أدى لتحطم نوافذ عدد منها، كما أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.



وفي السياق، هاجم مستعمرون، مركبات الفلسطينيين قرب قرية بورين، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين هاجموا مركبات المواطنين قرب مدخل القرية، ورشوا غاز الفلفل داخلها، دون أن يبلغ عن إصابات.