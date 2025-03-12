شكرا لقرائتكم خبر عن مجلسا أوقاف وكنائس القدس يثمنون مواقف العاهل الأردني تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن مدير عام أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك، نائب رئيس مجلس أوقاف القدس، الشيخ "محمد عزام" الخطيب التميمي مواقف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الثابتة المدافعة عن حقوق الأمة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني كونها قضية الأمة، مشيرا إلى دعم الملك المتواصل للدولة الفلسطينية، ورفضه للتهجير وإعادة التوطين بأي شكل من الأشكال.



جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني، في قصر الحسينية، الثلاثاء، ممثلي مجلسي أوقاف وكنائس القدس وشخصيات مقدسية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتحدث عدد من الحضور في كلماتهم عن الدور المهم للأردن، بقيادة الملك، في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم صموده على ترابه الوطني.



وشدد المتحدثون على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في رعاية هذه المقدسات، وتثبيت الوضع القائم.

وأعرب الخطيب عن تقديره لمواقف الملك عبدالله الثاني ودعواته المستمرة لوقف الحرب على غزة وإعادة الإعمار، فضلا عن حرصه على التخفيف من معاناة الأهل في غزة من خلال تقديم المساعدات الإغاثية والطبية.

وأضاف أن أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك تمكنت بالدعم السخي للملك وتوجيهاته بإنجاز عدد من مشاريع الإعمار الهاشمي واستمرار دعم هذه المشاريع رغم كل التحديات، مؤكدا أن رعاية العاهل الأردني للقدس والمقدسات تعزز صمود المقدسيين وتقوي عزائمهم للقيام بواجباتهم تجاه القدس والمقدسات خاصة في شهر رمضان المبارك.

وتحدث غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، عن أهمية دور للملك كصاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مضيفا أنها مسئولية سياسية وتاريخية كبيرة، وأمانة ذات أبعاد روحية وحضارية، تحمي نسيج الأرض المقدسة وتصون طابعها الفريد.



ونبه إلى أن الوجود المسيحي في الأرض المقدسة يواجه تحديا إضافيا خطيرا بسبب الهجمة المنظمة التي تشنّها الجماعات الإسرائيلية المتطرفة للاستيلاء على ممتلكات الكنائس في المواقع الحساسة، في محاولة ممنهجة لتغيير الطابع الديموغرافي والروحي للقدس وسائر أرجاء الأرض المقدسة.



وحذر من ظاهرة غريبة عن روح المسيحية، تتمثل في ما يسمى بـ"الصهيونية المسيحية"، مبينا أنها حركة تحرّف رسالة المسيح، وتفرغها من جوهرها الروحي لتجعلها أداة لخدمة أجندات سياسية لا تمت إلى الإيمان المسيحي بصلة.

وأشار إلى تزايد محاولات فرض قيود على حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة، واستمرار التهديد بإخضاع ممتلكات الكنائس لضريبة البلدية الإسرائيلية.



وعبر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية سماحة الشيخ محمد حسين عن شكره وتقديره لدور الأردن، بقيادة الملك، في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ عليها.



وثمن مواقف الملك عبدالله الثاني الثابتة والمشرفة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ضد محاولات التهجير، مؤكدا أهمية الأخوة الأردنية الفلسطينية في مواجهة مشاريع التهجير والتهويد.



بدوره، أعرب النائب البطريركي لبطريركية اللاتين في القدس نيافة وليام شوملي عن شكره للملك على رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بموجب الوصاية الهاشمية عليها، وعلى مواقفه الإنسانية ودعمه المتواصل للشعب الفلسطيني.



وأكد أن الكنيسة الكاثوليكية لا تقبل تطويب أرض فلسطين باسم الشعب اليهودي بناء على التوراة، كما تدعي "الصهيونية المسيحية" في أمريكا.



وأشاد بالدعم الملكي المعنوي لطلبة فلسطين، إذ زاد عدد المسجلين على منصة المنهاج الفلسطيني الإلكترونية "وايز"، التي أطلقتها جامعة العلوم الإسلامية العالمية بتوجيهات ملكية، عن المليون طالب وطالبة، نصف مليون منهم في غزة.



وأعاد التأكيد على أن شعب فلسطين لا يقبل بوطن بديل عنها.



من جانبه، أكد أستاذ وقفية الملك عبدالله الثاني، كرسي تدريس فكر الإمام الغزالي في جامعة القدس والمسجد الأقصى المبارك، الدكتور مصطفى أبو صوي أن الفلسطينيين يشددون عضدهم بعزم الملك وإصراره على تثبيت أهل فلسطين في أرضهم، ومنع تهجيرهم منها.



وأعرب عن فخر الشعب الفلسطيني بالملك الذي يشكل مع الفلسطينيين وأحرار العرب والعالم سدا منيعا لمجابهة الطروحات الظلامية والظالمة.



وأشار إلى أن الوصاية الهاشمية تعبير قانوني دولي وامتداد للعهدة العمرية التي سطرها الفاروق عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، تاريخا ناصعا في الحفاظ على كنيسة القيامة للمسيحيين وحدهم مثلما هو المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم، مؤكدا أنه على ثرى بيت المقدس ما يستحق الرباط، ومن أجله ضحى ملوك الهاشميين بالغالي والنفيس.



وحذر من فتاوي المسيحية الصهيونية بإباحة القتل والتهجير.



وأقام الملك مأدبة إفطار تكريما للحضور، فيما حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف، ولفيف من المسئولين الأردنيين.