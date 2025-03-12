شكرا لقرائتكم خبر عن "الحوثيون" يعلنون استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية من البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن.

وجاء في بيان المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع:

"في إطار الإسناد والانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء وبعد انتهاء المدة المحددة للمهلة التي منحها السيد القائد عبدالملك بدرِالدين الحوثي للوسطاء لدفعِ العدو الإسرائيلي والضغط عليه لإعادة فتحِ المعابرِ وإدخال المساعدات إلى قطاعِ غزة ونظرا لعدمِ تمكنِ الوسطاء من تحقيق ذلك فإنّها تعلن استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بـالبحرينِ الأحمر والعربي وكذلك باب المندب وخليج عدن".

وأضاف سريع: "يبدأ سريان هذا الحظر من ساعة إعلان هذا البيان".

وأردف: "أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظرِ سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلن عنها".