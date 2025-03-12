شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: نستنكر اتصالات حماس الخارجية دون تفويض وطني رسمي والان مع تفاصيل الخبر

أعربت الرئاسة الفلسطينية عن استنكارها اتصالات حماس مع جهات أجنبية دون تفويض وطني، معتبرة ذلك تشتيتا للموقف الفلسطيني، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذه الاتصالات تتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الذي يجرم التخابر مع جهات أجنبية.