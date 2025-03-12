شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يرحب باستضاقة السعودية للمحادثات الأمريكية الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب احمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، باستضافة الرياض لمحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بهدف ايجاد تسوية تفضي إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.



ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام عن أبو الغيط قوله إن استضافة المملكة لهذه المحادثات المهمة تعكس دورها المؤثر على صعيد تعزيز السلام في العام، فضلا عن ثقة الأطراف في قدرة المملكة على الاضطلاع بهذا الدور.