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أبو الغيط يرحب باستضاقة السعودية للمحادثات الأمريكية الأوكرانية

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أبو الغيط يرحب باستضاقة السعودية للمحادثات الأمريكية الأوكرانية

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القاهرة - سامية سيد - رحب احمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، باستضافة الرياض لمحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بهدف ايجاد تسوية تفضي إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.


ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام عن أبو الغيط قوله إن استضافة المملكة لهذه المحادثات المهمة تعكس دورها المؤثر على صعيد تعزيز السلام في العام، فضلا عن ثقة الأطراف في قدرة المملكة على الاضطلاع بهذا الدور.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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