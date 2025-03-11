شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية: "مؤتمر دعم سوريا" سيكون مناسبة لتبادل وجهات النظر مع السلطات فى دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هايبر أن "مؤتمر دعم سوريا" الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في 17 مارس، سيكون مناسبة لتبادل وجهات النظر مع السلطات السورية.

وأوضحت هايبر في بيان يوم الثلاثاء، أن المؤتمر سيكون بالفعل مناسبة مهمة لمواصلة تبادل وجهات النظر مع السلطات السورية بشأن الوضع على الأرض، وأيضا لفهم كيفية تقديم أفضل دعم.

وأضاف "جميعنا مهتمون باستقرار سوريا.. ومن المهم أن يتم العمل على تحقيق ذلك ولا يمكن أن يحدث هذا إلا من خلال انتقال شامل لأنه لا يوجد بديل لذلك".

وأشارت إلى أن المؤتمر يمثل "مناسبة مهمة للغاية" للتواصل مع السلطات السورية بشأن الوضع الحالي داخل البلاد وتقييم أفضل السبل التي يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها تقديم الدعم.

وأفادت في بيانها: "من جانبنا يجب ألا ندخر أي جهد لدعم انتقال سلمي وشامل بعيدا عن أي تدخل أجنبي يضمن حقوق جميع السوريين دون تمييز".

وأعلنت هايبر أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مدعو لحضور "مؤتمر دعم سوريا".

ومن المقرر أن يكون مؤتمر المانحين الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي سنويا منذ عام 2017، تحت عنوان "الوقوف مع سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح"، هو الأول الذي يعقد منذ الإطاحة بنظام الأسد قبل ثلاثة أشهر.