شكرا لقرائتكم خبر عن قوات إسرائيلية تقحتم قريتين جنوب نابلس وتحتجز فلسطينيين في بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم /الثلاثاء/، قريتي بورين وأوصرين، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.



وفي القدس، أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية أن وحدة خاصة إسرائيلية "مستعربون"، اختطفت مساءً، شابا من بلدة كفر عقب، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوة من المستعربين بالزي المدني اختطفت الشاب مجدي قاحوش من داخل مركز الشفاء الطبي في كفر عقب، مشيرة إلى أنه أحد الموظفين في المركز.



وفي بيت لحم، ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الفلسطينيين عند منطقة "عقبة حسنة"، غرب بيت لحم بعدما أوقفت مركبة عند "عقبة حسنة" واحتجزت ركابها بعد أن قيدت أيديهم وأجبرتهم على الجلوس على الأرض.