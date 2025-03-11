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العراق يسجل حدوث زلزال شمال أربيل بقوة 5.1 درجات

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العراق يسجل حدوث زلزال شمال أربيل بقوة 5.1 درجات

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القاهرة - سامية سيد - أعلن العراق، اليوم /الثلاثاء/، تسجيل حدوث زلزال، شمال أربيل بقوة 5.1 درجات.


وذكرت وزارة النقل - في بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم - أن الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لها، سجلت حدوث‏ زلزال قرب الحدود العراقية الإيرانية التركية، تبعد 45 كـم شمال مدينة أربيل بقوة (5.1) درجات وعمق 10 كم.


وأضاف البيان، أن "حدوث الزلزال جرى عند الساعة 09:03 مساءً (بتوقيت بغداد)، وتم الشعور به بشكل واضح في إقليم كردستان ونينوى".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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