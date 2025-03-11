شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل حدوث زلزال شمال أربيل بقوة 5.1 درجات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن العراق، اليوم /الثلاثاء/، تسجيل حدوث زلزال، شمال أربيل بقوة 5.1 درجات.
وذكرت وزارة النقل - في بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم - أن الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لها، سجلت حدوث زلزال قرب الحدود العراقية الإيرانية التركية، تبعد 45 كـم شمال مدينة أربيل بقوة (5.1) درجات وعمق 10 كم.
وأضاف البيان، أن "حدوث الزلزال جرى عند الساعة 09:03 مساءً (بتوقيت بغداد)، وتم الشعور به بشكل واضح في إقليم كردستان ونينوى".
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