شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات بين رئيسي الإمارات والصومالي في أبوظبي لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جلسة مباحثات مع نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود، تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة في ما يتعلق بجهود تحقيق التنمية والاستقرار في الصومال الشقيق.



وأشاد الرئيس الصومالي - الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة - بدور الإمارات ودعمها المتواصل للصومال في شتى المجالات؛ خاصة دعم الجهود التنموية لتحقيق تطلعات شعبها نحو التنمية والاستقرار والازدهار.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن المباحثات - التي جرت في قصر البطين في أبوظبي - حضرها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي.