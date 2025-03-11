شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية تكشف تفاصيل استضافة المحادثات الأمريكية الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

قالت الخارجية السعودية، إن "المملكة تستضيف المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وأضافت في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، أن الاجتماعات تمت بحضور وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

ومثل الجانب الأمريكي في جلسة المحادثات وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، فيما مثل الجانب الأوكراني مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، ووزير الخارجية أندري سيبها، ومعالي وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف.

وأكدت الوزارة أن هذه المحادثات تأتي ضمن مساعي المملكة لحل الأزمة في أوكرانيا، بفضل علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، وضمن جهودها لتعزيز الأمن والسلام العالمي، وانطلاقًا من إيمانها بأهمية الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية، وأن الحوار هو الوسيلة الأنجح لحل النزاعات وتقريب وجهات النظر، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الدوليين.