شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يرحب باتفاق اندماج المؤسسات المدنية والعسكرية السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب البرلمان العربي بإعلان الرئاسة السورية توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، والتأكيد على وحدة أراضي البلاد ورفض التقسيم.



وأكد البرلمان العربي أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على أمن واستقرار سوريا ووحدتها وسيادتها واستقلالها وإعادة بناء الدولة؛ بما يلبي تطلعات الشعب السوري، ويعزز وحدته الوطنية.



وجدد دعمه التام لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعمه لكل ما يعزز السلم الأهلي واستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة السورية.