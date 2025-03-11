الخليج اليوم .. مستشار زيلينسكي من جدة: مستعدون لفعل كل شيء من أجل السلام

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد مستشار للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تريد السلام ومستعدة للتفاوض لإنهاء الحرب، فيما كان يستعد للمشاركة في المحادثات مع نظرائه الأميركيين في مدينة جدة السعودية.

وقال أندري يرماك، رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، للصحافيين "نحن مستعدون لفعل كل شيء من أجل تحقيق السلام".

كما قال يرماك إن الاجتماع بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في جدة اليوم بدأ "على نحو بناء للغاية". وأضاف على منصة "إكس": "بدأ الاجتماع على نحو بناء للغاية. نحن نعمل".

وقد بدأ مسؤولون أميركيون وأوكرانيون في مدينة جدة اليوم، مباحثات تهدف للبحث عن تسوية للحرب بين موسكو وكييف التي من المتوقع أن تقدم مقترحاً لهدنة جزئية.

من جهتها، نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف قوله، إن موسكو تتوقع أن تطلع الولايات المتحدة روسيا على هذه المحادثات.

ومن المرتقب أن تعرض أوكرانيا على الولايات المتحدة خلال المحادثات خطة لوقف إطلاق نار جزئي مع روسيا، في مبادرة تأمل منها كييف أن تستعيد دعم البيت الأبيض الذي يطالبها، منذ عاد إليه الرئيس دونالد ترامب، بتقديم تنازلات مريرة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وتأتي هذه المحادثات بالتزامن مع تصعيد روسيا هجماتها ضد أوكرانيا، وردت كييف ليل الاثنين-الثلاثاء بشن هجوم "ضخم" بأكثر من 330 طائرة مسيرة على عدد من المناطق الروسية ولا سيما العاصمة موسكو ومحيطها، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

والمحادثات في السعودية هي اللقاء الأكثر أهمية منذ المشادة الكلامية الصادمة في البيت الأبيض في 28 فبراير (شباط)، عندما وبّخ ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب ما اعتبره نكرانا للجميل الأميركي.