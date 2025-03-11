شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قتلى في الصومال إثر هجوم شنته حركة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط 10 قتلى في هجوم شنته حركة الشباب على مبنى في مدينة بلدوين في الصومال.

وكانت قد دعت السفارة الأمريكية في مقديشو، في وقت سابق الأسبوع الماضي، جميع موظفيها داخل العاصمة إلى إلغاء تحركاتهم حتى إشعار آخر، محذرة من هجمات وشيكة على مواقع داخل العاصمة الصومالية من بينها المطار الدولي.

وأضافت أن الهجمات المرتقبة قد تستهدف الميناء وبعثات غربية ومقار حكومية ونقاط تفتيش وقد تستهدف الفنادق وأماكن تجمع المواطنين.