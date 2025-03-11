شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 16 عنصرا من حركة الشباب فى غارات للقوات الصومالية على شبيلى والان مع تفاصيل الخبر

قالت وكالة الأنباء الصومالية، إن 16 عنصرا من مسلحى حركة الشباب، قتلوا في غارة جوية نفذتها أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية، بينهم قيادات بارزة.

واستهدفت الغارة الجوية التي وقعت، الليلة الماضية، في منطقة بصرى بمحافظة شبيلى الوسطى تجمعا للإرهابيين الذين تم محاصرتهم خلال الأيام الماضية جراء العمليات العسكرية.

كما أسفرت الغارة الجوية عن تدمير المركبات القتالية التابعة لـ"مليشيات الخوراج"، بحسب الوكالة.