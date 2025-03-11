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مقتل 16 عنصرا من حركة الشباب فى غارات للقوات الصومالية على شبيلى

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مقتل 16 عنصرا من حركة الشباب فى غارات للقوات الصومالية على شبيلى

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الثلاثاء، 11 مارس 2025 01:31 م

قالت وكالة الأنباء الصومالية، إن 16 عنصرا من مسلحى حركة الشباب، قتلوا في غارة جوية نفذتها أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية، بينهم قيادات بارزة.

واستهدفت الغارة الجوية التي وقعت، الليلة الماضية، في منطقة بصرى بمحافظة شبيلى الوسطى تجمعا للإرهابيين الذين تم محاصرتهم خلال الأيام الماضية جراء العمليات العسكرية.

كما أسفرت الغارة الجوية عن تدمير المركبات القتالية التابعة لـ"مليشيات الخوراج"، بحسب الوكالة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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