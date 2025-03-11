شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشرع يجتمع بنخبة من أبناء السويداء.. وأنباء عن اتفاق مع الدروز والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع الرئيس السوري، أحمد الشرع، مع وفد من محافظة السويداء ضم نخبة من المثقفين والأكاديميين، وفق بيان للرئاسة السورية.

وقالت وسائل إعلام، إن الاجتماع يهدف إلى دمج كامل محافظة السويداء ضمن مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن هناك اتفاق يقضي بإلحاق الأجهزة الأمنية في السويداء بوزارة الداخلية السورية.

وأوضحت تلك المصادر، أن الاتفاق ينص على أن يكون عناصر الشرطة المحلية من أبناء محافظة السويداء، ويقضى بأن تعيين الحكومة السورية محافظا وقائدا للشرطة لا يشترط أن يكونا من السويداء.