شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تندد بتعطل ضخ المياه بسبب انقطاع الكهرباx عن اللاذقية في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن تصعيد العنف في سوريا يؤثر بشدة على المدنيين والبنية الأساسية المدنية، مشيرا الي أنه تأثرت البنية التحتية المدنية بشدة، بما في ذلك ستة مستشفيات إحالة وعدة سيارات إسعاف وتحتاج المرافق الطبية الأخرى في المنطقة بشكل عاجل إلى الإمدادات الطبية والدعم.

وندد المكتب الأممي بانقطاع التيار الكهربائي في محافظة اللاذقية الذي أدى إلى تعطيل ضخ المياه. كما تم تعليق الدراسة في اللاذقية وطرطوس لافتا الي أن الطريق السريع بين حمص واللاذقية لا يزال مغلقا، مما يزيد من تقييد وصول المساعدات الإنسانية.

وأضاف المكتب الأممي أن العمليات الإنسانية في المنطقة مازالت معطلة بشدة، حيث أدى انعدام الأمن إلى توقف جميع التحركات إلى المناطق الساحلية وداخلها فيما تسبب ذلك في نزوح الآلاف في المنطقة، وعبر الآلاف إلى لبنان بحثا عن الأمان

ومن جانبه حث المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية رامناتن بالكرشنن، جميع الأطراف على حماية الناس والبنية الأساسية والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.