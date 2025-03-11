شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 48.503 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 48.503، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر 2023 .

وأضافت - في بيان لها اليوم-وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,927، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، مشيرة إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 36 شهيدا و14 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي ذات السياق استشهدت ، مواطنة ،اليوم الثلاثاء ،برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة ،كما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب منازل المواطنين شرقي بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وجرى إطلاق قذيفة من دبابة إسرائيلية على المنطقة الشرقية لبلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس.

وفي سياق آخر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، مدينة بيت لحم ومخيم الدهيشة .

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت عبر المدخل الجنوبي للخضر، مدينة بيت لحم، وتمركزت في مناطق "شارع الصف، ومفترق الراضي"، وشارع القدس الخليل، وشارع الجبل، ومحيط السوق المركزي، كما اقتحمت مخيم الدهيشة ، مؤكدة أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة، تركزت على الشارع الرئيس القدس الخليل قرب محطة الهدى للمحروقات، أطلق خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق ،كما اعتلى جنود الاحتلال بعض أسطح المنازل ونشروا القناصة عليها.

