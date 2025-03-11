شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 52 شخصا جراء سوء التغذية فى أم درمان بينهم 42 طفلا والان مع تفاصيل الخبر

تعانى مدينة أم درمان من تفشى سوء التغذية بين المواطنين، إذ كشف متطوعون عن وفاة 52 شخصًا جراء سوء التغذية، فيما ارتفعت حالات الإصابة بالمرض إلى 631 حالة خلال فبراير الماضى

وكشفت متطوعة فى غرفة طوارئ أمبدة أن المكتب الطبي سجل حوالي 631 إصابة بسوء التغذية، منها 52 حالة وفاة، بينهم 42 طفلًا و10 من كبار السن، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وأضافت أن 22 شخصًا لقوا حتفهم بسبب شظايا القذائف خلال شهر فبراير الماضى.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 666 حالة إصابة بحمى الضنك، و248 حالة بالعمى الليلي، و1974 حالة إصابة بالملاريا، في حين بلغ عدد الحالات المصابة بالأمراض المزمنة 168 حالة.

وكشفت عن تسجيل حالات إصابة بإصفرار العين، والذي يُرجح أن يكون بسبب التهاب الكبد الوبائي من الفئة A، نتيجة تلوث مياه الشرب ونقص اللقاحات والمحاليل الطبية.

وأشارت لوجود تحديات كبيرة تواجه العمل الطبى فى أم درمان، أبرزها النقص الحاد في الأدوية المنقذة للحياة والمعدات الطبية، وارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير، بالإضافة إلى زيادة الإصابات بالقذائف والأعيرة النارية في الفترة الأخيرة.

وأكدت أن عدد المطابخ التي توقفت عن العمل بلغ 55 مطبخًا من أصل 65، مما يعني أن 10 مطابخ فقط لا تزال تعمل في المنطقة.