شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوداني يعلن تدمير 47 مركبة للدعم السريع وإسقاط 100 طائرة مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الجيش السودانى، أنه تمكن من تدمير نحو 47 مركبة قتالية وشاحنات نقل أسلحة، وإسقاط أكثر من 100 طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، خلال عشرة أيام.

وقالت الفرقة السادسة مشاة الفاشر، في بيان رسمى "بالخسائر التي مُنيت بها مليشيا آل دقلو، فإن خسائرها خلال الأيام العشرة الماضية ارتفعت إلى 27 عربة نقل تم تدميرها، منها 15 شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر، و12 تحمل عناصر المليشيا، إضافة إلى تدمير 20 مركبة دفع رباعي بطواقمها".

وكشف البيان أن المضادات الأرضية التابعة للجيش، أسقطت أكثر من 100 طائرة مسيّرة خلال تلك الفترة.

وأوضح أن الخسائر التي منيت بها الدعم السريع شكلت ضربة قاصمة لقدراتها وأدت إلى انهيار الروح المعنوية لعناصرها التي ظلت تتكبد الخسائر تلو الخسائر في جميع المحاور.

وأكدت الفرقة السادسة مشاة أن عملية التمشيط التي أجرتها الأحد أسفرت عن تحرير وتأمين عمارات "لفة تقرو" جنوب الفاشر، والتي كانت تمثل أحد مواقع تمركز الدعم السريع والمتعاونين معها، بجانب تأمين حي السلام بالكامل.

وكشف البيان عن تصدي المقاومة الشعبية بمنطقة "ودكوتة" جنوب شرق الفاشر لهجوم نفذته عناصر من قوات الدعم السريع على المنطقة، استهدفوا من خلاله سرقة مواشي المواطنين، مما أسفرت العملية عن مقتل 15 عنصرًا من الدعم السريع، كما تمكن شباب المقاومة من الاستيلاء على عربة كاملة العتاد.

ومنذ مايو الماضي، تشهد مدينة الفاشر، مواجهات عنيفة بين الجيش وحلفائه من الحركات المسلحة ضد قوات الدعم السريع، حيث تسعى الأخيرة للسيطرة على المدينة إلا أن الجيش يواصل الدفاع عنها بضراوة.

وتسبب القتال في عاصمة شمال دارفور في مقتل أعداد كبيرة من المدنيين وتشريد أكثر من 500 ألف شخص فروا إلى طويلة وجبل مرة ومناطق في شمال السودان.

