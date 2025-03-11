شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عدداً من المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى وأدوا طقوساً تلمودية، وسط تشديدات من قوات الاحتلال عند بوابات المسجد وفي محيط البلدة القديمة.

وفي سياق متصل، أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.