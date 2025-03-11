شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد مسنة فلسطينية فى جنين.. ومستوطنون يهاجمون "مسافر يطا" بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

استُشهدت مسنة فلسطينية من مدينة جنين، فيما هاجم مستوطنون خربة "هريبة النبى" بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، أن طواقمها نقلت شهيدة تبلغ من العمر (60 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي من حاجز الجلمة العسكري إلى مستشفى جنين الحكومي.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون خربة "هريبة النبي" بمسافر يطا جنوب الخليل، واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجموا الخربة، واعتدوا على المواطنين بالضرب والحجارة، وكسروا محتويات المساكن، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين؛ بينهم سيدة بعد الاعتداء عليهم بالضرب والغاز.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وبحسب الوكالة الفلسطينية، نفذ المستوطنون، الشهر الماضي، 230 اعتداءً تركزت في محافظتي نابلس والخليل بواقع 43 اعتداءً لكل منهما، ورام الله بـ38، والقدس بـ25، كما نفذوا 68 عملية تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين.