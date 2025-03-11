شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف: 90% من سكان غزة غير قادرين على الحصول على المياه والان مع تفاصيل الخبر

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن النقص الحاد فى المياه فى قطاع غزة وصل إلى مستويات حرجة، إذ لا يستطيع سوى واحد من كل 10 أشخاص حاليا الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، أى ما مجمله 90% من السكان.

وأوضحت مسؤولة (اليونيسف) في غزة، روزاليا بولين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن 600 ألف شخص استعادوا الحصول على مياه الشرب في نوفمبر الماضي، لكنها انقطعت عنهم مرة أخرى.

وتقدر وكالات الأمم المتحدة أن 1.8 مليون شخص أكثر من نصفهم من الأطفال يحتاجون بشكل عاجل إلى المياه والصرف الصحي والمساعدة الصحية، مؤكدة أن الوضع تدهور بشكل أكبر بعد قرار قطع الكهرباء عن القطاع، ما أدى إلى تعطيل عمليات تحلية المياه الحيوية.