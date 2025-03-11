شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة قباطية جنوب جنين والان مع تفاصيل الخبر

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى بلدة قباطية جنوب جنين، كما أصيب شاب برصاص الاحتلال فى مدينة جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن قوة كبيرة من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت قنابل الصوت، كما حاصرت منزلا وطالبت سكانه بالخروج منه رافعين أيديهم، وإبراز هوياتهم.

وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، حملة مداهمات واسعة في بلدة عزون شرق قلقيلية، أسفرت عن إصابة شابين، واعتقال عشرات الشبان الفلسطينيين، بالإضافة إلى تفتيش العديد من المنازل والعبث بمحتوياتها.