شكرا لقرائتكم خبر عن 60 ألفا يؤدون صلاتى العشاء والتراويح فى الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى 60 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم العاشر من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.



وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" الإثنين، أن نحو 60 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضي عام 1948.



وتمنع سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وفي السياق، أصيب فلسطينيون بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة /بيتا/، جنوبي نابلس.



وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة من محاور عدة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في مناطق عدة، وإصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

وتتعرض بلدة بيتا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين.