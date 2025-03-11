شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تستهدف منصات مراقبة ودبابات تابعة للجيش السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، استهداف منصات مراقبة ودبابات تابعة للجيش السوري، شمال درعا.

كما أفادت وسائل إعلام سورية، بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن عدة غارات على مواقع عسكرية سابقة في محيط جباب، وإزرع بريف ومدينة درعا.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية، الفوج 89 في بلدة جباب، واللواء 12 في مدينة إزرع، بريف درعا.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ مطلع العام 2025، 21 هجوما إسرائيليا استهدف الأراضي السورية، 19 منها جوية و2 برية.

وقال المرصد إن “هذه الهجمات أسفرت عن إصابات وتدمير نحو 23 هدفا، تشمل مستودعات للأسلحة والذخائر، ومقرات، ومراكز، وآليات عسكرية”.